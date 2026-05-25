Родителям рассказали, какие подарки не стоит дарить учителям на выпускной

Эксперт по этикету Коломацкая: учителям не стоит дарить деньги в конверте

Учителям не стоит дарить на выпускной и последний звонок деньги в конверте, алкоголь и косметику. Об этом в беседе с «Москвой 24» предупредила специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая.

Купюры сразу переводят отношения в плоскость «услуга — оплата», а спиртное не уместно демонстрировать в учреждении, где есть дети. Что касается косметики, даже самые дорогие средства могут не соответствовать предпочтениям человека, объяснила эксперт.

Уместным подарком, по ее словам, будет набор качественных канцелярских принадлежностей, книга по профилю педагога, а также подписка на онлайн-библиотеку.

«Самыми беспроигрышными и удобными вариантами являются сертификаты из книжного магазина, сети товаров для дома, кафе, спа-салона, цветочного бутика», — отметила Коломацкая.

Допустимо также подарить листовой чай, зерновой кофе или сладости в презентабельных упаковках. Хорошим дополнением может стать фотоальбом, рассказывающий историю класса, или стенгазета, добавила она.

Эксперт Минпросвещения, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко до этого напомнил, что подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной не должны превышать 3 тыс. рублей.

Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость.

Ранее в России предложили увеличить лимит стоимости подарков для учителей.