Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Мужчину, пропавшего вместе с сыном под Липецком, зарезали

SHOT: на теле пропавшего под Липецком мужчины обнаружили ножевые ранения
Shutterstock

В Липецкой области на теле 43-летнего мужчины, пропавшего вместе с 18-летним сыном, обнаружили ножевые ранения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Тело 42-летнего сельчанина отправлено на экспертизу, его 18-летний сын до сих пор не найден. Родственники семьи уверены, что молодой человек не мог расправиться с отцом.

Инцидент произошел 22 мая, 42-летний житель села Спешнево-Ивановское вместе с сыном ехал домой из Липецка. Родные забили тревогу, когда мужчины вовремя не вернулись и перестали выходить на связь. Позднее в лесополосе Лебедянского района возле автомобиля, на котором ехала семья, обнаружили тело мужчины. Именно там камеры видеонаблюдения последний раз фиксировали пропавших. Возбуждено уголовно дело.

До этого в Москве мигрант убил соседку по квартире, спрятал в диван и уехал в другую страну. Члены семьи убитой отправились в квартиру, которую та снимала с тремя незнакомцами, но там ее найти не удалось. Позже им снова удалось попасть в жилье, где они осмотрели мебель. На месте также обнаружили три ножа и другие улики.

Ранее россиянин убил подругу, привязал к ее телу бетонный блок и утопил в реке.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!