Мужчину, пропавшего вместе с сыном под Липецком, зарезали

В Липецкой области на теле 43-летнего мужчины, пропавшего вместе с 18-летним сыном, обнаружили ножевые ранения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Тело 42-летнего сельчанина отправлено на экспертизу, его 18-летний сын до сих пор не найден. Родственники семьи уверены, что молодой человек не мог расправиться с отцом.

Инцидент произошел 22 мая, 42-летний житель села Спешнево-Ивановское вместе с сыном ехал домой из Липецка. Родные забили тревогу, когда мужчины вовремя не вернулись и перестали выходить на связь. Позднее в лесополосе Лебедянского района возле автомобиля, на котором ехала семья, обнаружили тело мужчины. Именно там камеры видеонаблюдения последний раз фиксировали пропавших. Возбуждено уголовно дело.

