Болельщики суперфинала Fonbet Кубка России по футболу внесли вклад в доброе дело

«ДоброFON» направил «Фонду Хабенского» 8 млн рублей
Перед стартом суперфинала Fonbet Кубка России по футболу «Спартак» — «Краснодар» лучший снайпер в истории НХЛ Александр Овечкин передал Константину Хабенскому благотворительный чек благотворительный чек на 8 млн рублей для его фонда. Средства были собраны в том числе благодаря болельщикам, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что «ДоброFON» умножил на 100 число зрителей матча — всего его посетили свыше 72 900 человек. Оставшуюся часть суммы на стенде программы собрали во время участия в благотворительных акциях болельщики.

Всего в рамках сотрудничества «ДоброFON» и «Фонда Хабенского» было собрано 11 млн 250 тыс. рублей. Средства помогут фонду продолжать работу по поддержке детей и молодых взрослых с опухолями головного и спинного мозга.

Также Константин Хабенский и подопечный его фонда Алексей нанесли символический удар по мячу перед стартом суперфинала.

В компании отметили, что благотворительная программа «ДоброFON» действует с 2019 года. За это время реализовано более 300 социально значимых проектов и перечислено на оказание адресной помощи различным организациям, включая больницы и детские дома, свыше 400 млн рублей.

 
