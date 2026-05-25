Глава ЛДПР призвал ФАС проверить скрытно уменьшающих объем и вес товаров производителей

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому с просьбой проверить производителей и торговые сети на предмет недобросовестной конкуренции на фоне распространения в России практики шринкфляции — скрытого уменьшения компаниями объема и веса товаров при сохранении прежней цены. Об этом сообщило ТАСС.

По мнению Слуцкого, практика вводит россиян в заблуждение и создает необоснованные конкурентные преимущества для производителей.

Он напомнил, что фракция ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект, обязывающий магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за единицу измерения — килограмм, литр или 100 г, но он был отклонен. D связи с этим партия направила письмо в ФАС.

В обращении, как уточняется, содержится требование провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене.

Также в письме подчеркивается, что шринкфляции в России затрагивает прежде всего товары повседневного спроса.

Как заявил Слуцкий, производители уменьшают объем или вес продукции без внесения изменений во внешний вид упаковки и цену товара.

В качестве примеров в обращении приведены сокращение объема упаковок молока и сливочного масла, а также уменьшение веса плиток шоколада.

Также Слуцкий сослался на данные Роскачества, согласно которым в 2023 году до 90% опрошенных покупателей замечали уменьшение веса или объема товаров.

Депутат попросил ФАС поверить действия производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также организаций розничной торговли на предмет недобросовестной конкуренции, и оценить практику скрытого уменьшения упаковок товаров.