Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Глава ЛДПР призвал ФАС проверить скрытно уменьшающих объем и вес товаров производителей

Лидер ЛДПР Слуцкий отметил широкое распространение в России шринкфляции
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому с просьбой проверить производителей и торговые сети на предмет недобросовестной конкуренции на фоне распространения в России практики шринкфляции — скрытого уменьшения компаниями объема и веса товаров при сохранении прежней цены. Об этом сообщило ТАСС.

По мнению Слуцкого, практика вводит россиян в заблуждение и создает необоснованные конкурентные преимущества для производителей.

Он напомнил, что фракция ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект, обязывающий магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за единицу измерения — килограмм, литр или 100 г, но он был отклонен. D связи с этим партия направила письмо в ФАС.

В обращении, как уточняется, содержится требование провести проверку товаров на уменьшение массы, объема или его количества в упаковке при той же цене.

Также в письме подчеркивается, что шринкфляции в России затрагивает прежде всего товары повседневного спроса.

Как заявил Слуцкий, производители уменьшают объем или вес продукции без внесения изменений во внешний вид упаковки и цену товара.

В качестве примеров в обращении приведены сокращение объема упаковок молока и сливочного масла, а также уменьшение веса плиток шоколада.

Также Слуцкий сослался на данные Роскачества, согласно которым в 2023 году до 90% опрошенных покупателей замечали уменьшение веса или объема товаров.

Депутат попросил ФАС поверить действия производителей продовольственных и непродовольственных товаров, а также организаций розничной торговли на предмет недобросовестной конкуренции, и оценить практику скрытого уменьшения упаковок товаров.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!