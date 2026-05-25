Ребенок по пояс застрял в грязи из-за разбитой дороги

В Амурской области мальчик по пояс застрял в грязи около дома

В Зее Амурской области прохожие спасли семилетнего мальчика, который по пояс увяз в грязевой яме на разбитой дороге возле дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Зейский вестник».

Семилетний мальчик катался на велосипеде по улице Луговой, в какой-то момент ребенок решил пройти пешком по дороге, которую размыло из-за дождей и провалился в яму с грязью. Ребенка засосало в трясину почти по пояс, выбраться из ловушки самостоятельно он не смог.

«Чуть не утонул ребенок, муж в чем был выскочил из дома, и я следом. А если б нас дома не оказалось? Так недалеко до несчастного случая. У нас у самих четверо детей. Как идти в школу, проблема, ищем пути, как обойти моря», — рассказала свидетельница произошедшего.

По словам местных жителей, они неоднократно обращались в городскую администрацию и жаловались на ужасное состояние дороги, но реакции не последовало. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

 
