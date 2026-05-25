Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В МГУ рассказали о состоянии биоты Белого моря

«Роснефть» поддержала День биолога в МГУ
Sergei Drozd/Shutterstock/FOTODOM

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова при поддержке «Роснефти» прошел ежегодный научный фестиваль, приуроченный ко Дню биолога. В мероприятии приняли участие педагоги, студенты, выпускники, ведущие ученые России, а также все интересующиеся биологией, сообщили организаторы.

Отмечается, что в рамках фестиваля состоялись научно-популярные лекции о работе палеонтологов, биологической эволюции, генетике и ряде других направлений.

Также ученые Центра морских исследований МГУ рассказали гостям фестиваля об экологическом проекте «Роснефти» в Белом море. Компания реализует инициативу совместно с «Иннопрактикой».

В рамках экспедиций ученые повторили маршрут известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, и собрали данные о современном состоянии биоты Белого моря, а также произошедших за последние 100 лет изменениях экосистем региона.

Исследования подтвердили стабильность экосистем и позволили описать новые для науки виды фауны региона.

Ученые презентовали итоги проекта, а также рассказали о том, как устроен долгосрочный мониторинг, какие сложности подстерегают ученых в море и как изменилась профессия морского биолога за 100 лет.

Кроме того, гости фестиваля приняли участие в интеллектуальных играх и примерили на себя роли биолога и палеоантрополога-исследователя. Для детей прошли мастер-классы по созданию бумажного парка древних животных, украшений из минералов, а также открытки-гербария. Также все желающие могли присоединиться к квесту в Музее естественной истории.

В рамках фестиваля также прошли награждение победителей фотоконкурса ко Дню биолога и концерт на открытом воздухе с участием студенческих коллективов.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!