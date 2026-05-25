В МГУ рассказали о состоянии биоты Белого моря

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова при поддержке «Роснефти» прошел ежегодный научный фестиваль, приуроченный ко Дню биолога. В мероприятии приняли участие педагоги, студенты, выпускники, ведущие ученые России, а также все интересующиеся биологией, сообщили организаторы.

Отмечается, что в рамках фестиваля состоялись научно-популярные лекции о работе палеонтологов, биологической эволюции, генетике и ряде других направлений.

Также ученые Центра морских исследований МГУ рассказали гостям фестиваля об экологическом проекте «Роснефти» в Белом море. Компания реализует инициативу совместно с «Иннопрактикой».

В рамках экспедиций ученые повторили маршрут известного советского гидробиолога Константина Дерюгина, и собрали данные о современном состоянии биоты Белого моря, а также произошедших за последние 100 лет изменениях экосистем региона.

Исследования подтвердили стабильность экосистем и позволили описать новые для науки виды фауны региона.

Ученые презентовали итоги проекта, а также рассказали о том, как устроен долгосрочный мониторинг, какие сложности подстерегают ученых в море и как изменилась профессия морского биолога за 100 лет.

Кроме того, гости фестиваля приняли участие в интеллектуальных играх и примерили на себя роли биолога и палеоантрополога-исследователя. Для детей прошли мастер-классы по созданию бумажного парка древних животных, украшений из минералов, а также открытки-гербария. Также все желающие могли присоединиться к квесту в Музее естественной истории.

В рамках фестиваля также прошли награждение победителей фотоконкурса ко Дню биолога и концерт на открытом воздухе с участием студенческих коллективов.