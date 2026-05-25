Юбилейные Российско-Китайские игры откроют в Калининградской области

В светлогорском «Янтарь-Холле» 25 мая дадут старт Х Российско-Китайским молодежным летним играм, они станут частью торжеств в честь 80-летия Калининградской области и объединят более 400 спортсменов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Соревнования примут пять спортивных площадок: дворец спорта «Янтарный», «Автотор-Арена», спортивная школа №7, пляжный стадион в Зеленоградске и физкультурно-оздоровительный комплекс в Светлом. Участники разыграют медали в 12 видах спорта, включая баскетбол, волейбол, бокс, самбо, спортивную борьбу, синхронное плавание, ушу и художественную гимнастику.

Как отметила заместитель председателя правительства–министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, помимо спортивной программы участников и гостей Игр ожидает масштабная культурная программа.

Награждение победителей и призеров пройдет у Кафедрального собора на острове Канта.

Особое внимание организаторы уделили наградной атрибутике юбилейных Игр. Медали выполнены известным ювелиром Вячеславом Дарвиным и имеют целый ряд уникальных особенностей. В частности, центральная часть наград вращается, также в каждую медаль инкрустирована вставка из натурального янтаря — символа Калининградской области. Все декоративные элементы расписаны вручную.

Дизайн медалей, как сообщается, символизирует спортивную энергию и единство России и Китая.

Ранее Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что Игры — не только заметное спортивное событие, но и важная площадка для межгосударственного взаимодействия. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, который ранее называл Российско-Китайские игры одним из наиболее успешных и масштабных проектов в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества двух стран.