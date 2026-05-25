В Кремлевском дворце наградили лауреатов премии «Возвращение в жизнь»

Благотворительная программа ДоброFON выступила партнером премии паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь» и направила в ПКР 8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе программы.

Отмечается, что мероприятие, посвященное 30-летию ПКР, провели в Государственном Кремлевском дворце.

Лауреатам вручили денежные сертификаты по 200 тыс. рублей. Премию присвоили спортсменам-паралимпийцам, тренерам и организаторам, развивающим адаптивный спорт в России.

От программы ДоброFON чек вручил гендиректор Fonbet Александр Парамонов. Он наградил двукратного чемпиона Паралимпийских летних игр 2020 по велоспорту Михаила Асташова в номинации «Преодоление».

«Хочу поздравить Паралимпийский комитет России с юбилеем — в этом году ему исполнилось 30 лет, большая дата. Прежде всего, хочу поблагодарить организацию и президента Павла Рожкова за колоссальную работу в развитии паралимпийского движения в нашей стране, популяризации спорта и активного образа жизни. Наша компания уже не первый год сотрудничает с ПКР», — сказал Парамонов.

Он отметил, что за долгосрочный период совместной работы реализовано большое число проектов.

«Мы ценим такое продуктивное партнерство. Огромная благодарность спортсменам-паралимпийцам! Вы показываете пример и мотивируете многих из нас», — сказал он.

В мероприятии приняли участие порядка 100 чемпионов Паралимпийских игр разных лет. Также присутствовали руководители иностранных паралимпийских комитетов и международных спортивных организаций из более чем 40 стран, руководители и представители Министерства спорта России, администрации президента России и другие почетные гости.