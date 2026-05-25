X5 уволила виновника ДТП с машиной бывшего игрока «Спартака»

Ритейлер Х5 уволил управляющего директора подразделения «Х5 Транспорт», который на автомобиле Porsche врезался в машину бывшего футболиста «Спартака» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

«Вчера произошло серьезное ДТП с участием нашего сотрудника Кирилла Кузьменко, управляющего директора подразделения «Х5 Транспорт». Компания немедленно приняла решение о прекращении трудовых отношений с Кириллом», — сказано в сообщении Х5.

24 мая в Москве автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в аварию с участием машины Porsche. По данным столичного главка МВД России, в результате ДТП пострадал один человек. Как накануне сообщили РИА Новости в пресс-службе X5, в отношении сотрудника, который на Porsche врезался в автомобиль экс-спартаковца, будут приняты административные решения.

25 мая в Нижнем Новгороде задержали сына бизнесмена Сергея Корнилова после массового ДТП на кабриолете на Похвалинском съезде в состоянии алкогольного опьянения. 21 мая он разбился на элитном кабриолете Mercedes-Benz SL. Молодой человек не справился с управлением и устроил массовую аварию. На опубликованных кадрах видно, что дорогая иномарка с оторванным колесом стоит у тротуара, еще два автомобиля получили повреждения.

