Российский маркетплейс провел независимый мониторинг карточек товаров

Порядка 30% проанализированных карточек товаров временно скрыты с витрины Ozon по итогам совместного проекта по независимому мониторингу с международной ассоциацией «Антиконтрафакт» и РАНХиГС. Об этом сообщили организаторы мониторинга.

Уточняется, что в рамках инициативы более 40 студентов РАНХиГС вручную проверили карточки товаров. Основное внимание уделили категориям косметики, биологически активных добавок и товаров для здоровья. Далее собранные студентами данные были проверены экспертами компании.

Для восстановления карточек продавцам необходимо устранить нарушения в оформлении или предоставить документы, подтверждающие качество продукции.

Проект стал частью системы контроля качества контента на маркетплейсе. Она включает проверку карточек до публикации и регулярный автоматизированный мониторинг витрины.

Как отметил депутат Госдумы и глава ассоциации «Антиконтрафакт» Владислав Резник, вовлечение молодежи в деятельность организации — одно из ключевых направлений ее работы.

«Отказ от контрафакта и фальсификата должен стать синонимом здорового образа жизни, благополучия и законопослушности», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, депутат Госдумы и член попечительского совета ассоциации Артем Кирьянов выразил мнение, что сотрудничество бизнеса и общественных организаций позволяет формировать практическую образовательную среду для подготовки специалистов в сфере контроля качества товаров.

В компании добавили, что инициатива приобретает особое значение в преддверии вступления в России в силу с 1 октября закона о платформенной экономике. По мнению представителей маркетплейса, системная работа с качеством товаров и прозрачностью карточек становится одним из ключевых факторов доверия к цифровым платформам.

Вице-президент Ozon по связям с органами государственной власти Игорь Зимин сообщил, что результаты проекта позволили компании дообучить внутренние системы модерации и повысить качество автоматического мониторинга товаров.

 
