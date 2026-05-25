Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Хирург отстранен от работы за секс с пациенткой и отправку ей откровенных фотографий

В Британии хирурга отстранили от работы за секс с пациенткой
Соцсети

В Великобритании одного из ведущих нейрохирургов временно отстранили от работы после секса с пациенткой, которой он сам проводил операции на позвоночнике, пишет Daily Star.

Доктор Чираг Патель из Университетской больницы Уэльса признался, что состоял с пациенткой в сексуальных отношениях и отправлял ей откровенные фотографии.

Расследование также показало, что врач выписывал женщине сильнодействующие обезболивающие и диазепам, способные вызывать зависимость. При этом он не сообщал об этом ее лечащему врачу и не вносил данные в медицинские записи.

Комиссия пришла к выводу, что пациентка находилась в уязвимом состоянии, а действия хирурга представляли угрозу безопасности. В решении трибунала говорится, что доктор Патель поставил собственные интересы и репутацию выше благополучия пациентки.

Сам хирург заявил, что отношения начались на фоне проблем в браке, а позже женщина якобы начала шантажировать его угрозами рассказать обо всем работодателям и полиции. По словам врача, он продолжал контактировать с пациенткой из страха потерять карьеру.

Несмотря на серьезность обвинений, медицинские коллеги выступили в защиту хирурга. На слушании заявили, что Патель — единственный специалист в Уэльсе, способный выполнять некоторые сложные операции при невропатической боли.

В итоге трибунал отстранил врача от практики на восемь месяцев, заявив, что это необходимо для защиты пациентов и сохранения доверия к медицине.

Ранее терапевта уволили за секс с пациентом с депрессией.

 
Теперь вы знаете
«Дом дракона», «Аватар», проект Скорсезе и Спилберга. Что из сериалов посмотреть в июне-2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!