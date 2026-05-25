Хирург отстранен от работы за секс с пациенткой и отправку ей откровенных фотографий

В Британии хирурга отстранили от работы за секс с пациенткой

В Великобритании одного из ведущих нейрохирургов временно отстранили от работы после секса с пациенткой, которой он сам проводил операции на позвоночнике, пишет Daily Star.

Доктор Чираг Патель из Университетской больницы Уэльса признался, что состоял с пациенткой в сексуальных отношениях и отправлял ей откровенные фотографии.

Расследование также показало, что врач выписывал женщине сильнодействующие обезболивающие и диазепам, способные вызывать зависимость. При этом он не сообщал об этом ее лечащему врачу и не вносил данные в медицинские записи.

Комиссия пришла к выводу, что пациентка находилась в уязвимом состоянии, а действия хирурга представляли угрозу безопасности. В решении трибунала говорится, что доктор Патель поставил собственные интересы и репутацию выше благополучия пациентки.

Сам хирург заявил, что отношения начались на фоне проблем в браке, а позже женщина якобы начала шантажировать его угрозами рассказать обо всем работодателям и полиции. По словам врача, он продолжал контактировать с пациенткой из страха потерять карьеру.

Несмотря на серьезность обвинений, медицинские коллеги выступили в защиту хирурга. На слушании заявили, что Патель — единственный специалист в Уэльсе, способный выполнять некоторые сложные операции при невропатической боли.

В итоге трибунал отстранил врача от практики на восемь месяцев, заявив, что это необходимо для защиты пациентов и сохранения доверия к медицине.

