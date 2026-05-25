На видео попало, как самолет врезался в парапланеристку и оторвал у нее парашют

Daily Mail: на видео попал момент, как самолет сбил парапланеристку в Австрии

В Австрии парапланеристка чудом выжила после столкновения с самолетом прямо в воздухе, пишет Daily Mail.

44-летняя Сабрина снимала свой полет над Альпами на камеру, закрепленную на ноге. На кадрах видно, как она спокойно парит над горами, пока в нескольких метрах от нее неожиданно не появляется небольшой самолет.

Воздушное судно на скорости врезалось в параплан, разорвало стропы и часть купола. После удара женщина начала стремительно падать вниз.

Несмотря на панику, Сабрина сумела освободиться от поврежденного парашюта и вовремя раскрыла аварийный купол. Позже ее эвакуировал полицейский вертолет. Женщина отделалась синяками и ушибами.

Пилот также смог посадить самолет в аэропорту Целль-ам-Зее. По его словам, избежать столкновения он не смог.

Ранее парашютист с флагом США врезался в табло перед футбольным матчем.