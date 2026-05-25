Юбилей представительства Россотрудничества в Узбекистане собрал более тысячи гостей

Во Дворце профсоюзов Ташкента прошел концерт «Мелодии дружбы», посвященный 25-летию представительства Россотрудничества в Узбекистане. Мероприятие собрало более тысячи гостей, включая представителей дипломатического корпуса, министерств и ведомств, деятелей культуры, молодежных организаций, СМИ и партнеров представительства, сообщили в организации.

Вечер открыло видеообращение главы Россотрудничества Игоря Чайки, поздравившего коллектив представительства и гостей мероприятия с юбилейной датой.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Алексей Ерхов в приветственном слове подчеркнул значимость гуманитарного сотрудничества и роль представительства Россотрудничества в укреплении отношений двух стран.

Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская отметила, что за прошедшие 25 лет Русский дом в Ташкенте стал площадкой дружбы, культуры, образования и молодежных инициатив, объединяющей тысячи людей, заинтересованных в развитии гуманитарных связей между государствами.

Артисты исполнили композиции о дружбе, любви и человеческих ценностях.

Одним из центральных событий программы стала премьера совместного мини-фильма представительства Россотрудничества и студентов филиала ВГИК, посвященного истории и ключевым проектам Русского дома за последние 25 лет.

Также в рамках мероприятия прошла церемония награждения партнеров представительства памятными медалями, приуроченными к юбилею деятельности Россотрудничества в республике. Награды вручались за многолетнее сотрудничество, поддержку гуманитарных инициатив и вклад в развитие культурных и образовательных связей между Россией и Узбекистаном.

Кроме того, в ходе концерта наградили победителей грантового конкурса представительства Россотрудничества, финал которого прошел в рамках Выездного студенческого форума «Время новых инициатив». Победителями стали студенты филиалов МГУ, СПбГУ и школы цифровых технологий School 21. Их проекты планируется реализовать совместно с представительством Россотрудничества в Узбекистане.