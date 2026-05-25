Программный инженер назвал единственный сценарий, при котором все VPN перестанут работать

Саму возможность создания новых VPN и способов обхода блокировки заблокировать нельзя. Технически это не представляется возможным, рассказал «Газете.Ru» Петр Осетров, программный инженер, эксперт в области информационной безопасности.

По словам эксперта, пока существует сетевая связность на физическом уровне между устройством пользователя и ограниченными ресурсами в интернете, создавать новые средства обхода будет вполне реально.

«Уже не первый год используется один и тот же ключевой принцип: мимикрия под легитимный трафик (обычно под HTTPS, то есть снаружи это похоже на серфинг в браузере до местных, неограниченных ресурсов). Наиболее вероятно, что этот принцип будет и дальше развиваться, все более запутывая наблюдателя», — объясняет Осетров.

Главная особенность в том, что трафик с VPN очень сложно, а в идеальном случае и вовсе невозможно, отличить от прочего легитимного трафика. В этом направлении еще есть чем заняться обеим сторонам.

На данный момент VPN-сервисы совершенствуются непрерывно — ровно как и их оппонент, цензор. Особенно активно это происходит, когда что-то ломается.

«Нет видимых причин, почему бы этот процесс остановился, пока востребованность в подобных сервисах вообще существует. Здесь работает классическое правило: адаптируйся или умри», — отмечает эксперт.

Сейчас эффективность обсуждаемых сервисов можно оценить как достаточно высокую. При этом затраты на поддержку могут расти вместе с количеством сложностей в процессе обхода ограничений.

Полного исчезновения VPN ожидать не стоит, считает эксперт. Чтобы меры со стороны цензора практически парализовали работу подобных сервисов без возможности исправить положение, пришлось бы физически отключить глобальный сегмент интернета от местного.

«При более мягком сценарии можно ожидать ограничение только для физических лиц, оставив при этом доступ для некоторых доверенных юридических лиц — очередной «белый список», — говорит Осетров.

Во втором случае, однако, все равно будут лазейки. Человеческий фактор никто не отменял. Правда, это будет существенно дороже для клиента, а значит, может отсечь какую-то часть пользователей.

«Все остальные механизмы ограничений в целом можно гипотетически обойти. Здесь вопрос в том, пойдет ли государство на такие кардинальные шаги и чем объяснит такую «необходимость», — резюмирует эксперт.

