Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Программный инженер назвал единственный сценарий, при котором все VPN перестанут работать

ИТ-эксперт Осетров: VPN как систему технически нельзя ликвидировать
DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Саму возможность создания новых VPN и способов обхода блокировки заблокировать нельзя. Технически это не представляется возможным, рассказал «Газете.Ru» Петр Осетров, программный инженер, эксперт в области информационной безопасности.

По словам эксперта, пока существует сетевая связность на физическом уровне между устройством пользователя и ограниченными ресурсами в интернете, создавать новые средства обхода будет вполне реально.

«Уже не первый год используется один и тот же ключевой принцип: мимикрия под легитимный трафик (обычно под HTTPS, то есть снаружи это похоже на серфинг в браузере до местных, неограниченных ресурсов). Наиболее вероятно, что этот принцип будет и дальше развиваться, все более запутывая наблюдателя», — объясняет Осетров.

Главная особенность в том, что трафик с VPN очень сложно, а в идеальном случае и вовсе невозможно, отличить от прочего легитимного трафика. В этом направлении еще есть чем заняться обеим сторонам.

На данный момент VPN-сервисы совершенствуются непрерывно — ровно как и их оппонент, цензор. Особенно активно это происходит, когда что-то ломается.

«Нет видимых причин, почему бы этот процесс остановился, пока востребованность в подобных сервисах вообще существует. Здесь работает классическое правило: адаптируйся или умри», — отмечает эксперт.

Сейчас эффективность обсуждаемых сервисов можно оценить как достаточно высокую. При этом затраты на поддержку могут расти вместе с количеством сложностей в процессе обхода ограничений.

Полного исчезновения VPN ожидать не стоит, считает эксперт. Чтобы меры со стороны цензора практически парализовали работу подобных сервисов без возможности исправить положение, пришлось бы физически отключить глобальный сегмент интернета от местного.

«При более мягком сценарии можно ожидать ограничение только для физических лиц, оставив при этом доступ для некоторых доверенных юридических лиц — очередной «белый список», — говорит Осетров.

Во втором случае, однако, все равно будут лазейки. Человеческий фактор никто не отменял. Правда, это будет существенно дороже для клиента, а значит, может отсечь какую-то часть пользователей.

«Все остальные механизмы ограничений в целом можно гипотетически обойти. Здесь вопрос в том, пойдет ли государство на такие кардинальные шаги и чем объяснит такую «необходимость», — резюмирует эксперт.

Ранее эксперт раскрыл, сколько VPN-сервисы зарабатывают на российских пользователя.

 
Теперь вы знаете
«Холоп 3», Данте в руках бандитов и новый Маугли с лисенком. Кинопремьеры июня-2026, которые стоит увидеть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!