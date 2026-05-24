В Алтайском крае тепловоз сбил мужчину

Мужчина попал под поезд в Алтайском крае и не выжил

Мужчина попал под поезд в Алтайском крае. Об этом в Telegram-канале сообщила транспортная полиция Сибири.

Из заявления следует, что трагедия произошла на железнодорожной станции Рубцовск.

«По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения находился в опасной близости от рельсов и попал под маневровый тепловоз», — рассказали в правоохранительных органах.

Там подчеркнули, что пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, собранные ими материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ для организации дальнейшей проверки.

10 мая поезд сбил 17-летнюю девушку в Каменске-Уральском. Как писал портал E1, несовершеннолетняя получила травму шеи, ее спасти не удалось. Знакомые подростка рассказали, что незадолго до ЧП ее отчислили из колледжа. В правоохранительных органах заявили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

