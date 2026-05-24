Юрист перечислил самые популярные схемы мошенников в сфере ЖКХ

Юрист Соловьев: фейковые долги за ЖКХ стали главной схемой мошенников
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал РИА Новости о пяти самых распространенных схемах мошенничества в сфере ЖКХ в мае.

По его словам, первое место заняли фейковые сообщения от «Инфоцентра ЖКХ» о наличии задолженности за коммунальные услуги. Пользователям отправляют уведомления о штрафах и долгах, а затем предлагают перейти по ссылке для оплаты.

На втором месте оказались сообщения от имени управляющих компаний или ТСЖ с просьбой «уточнить данные жильцов». Аналогичные уведомления могут приходить и в поддельных домовых чатах. После проверки данных человеку предлагают перейти по ссылке или ввести код.

Третьей по популярности схемой юрист назвал установку домофонов. Мошенники ссылаются на решение общего собрания жильцов и предлагают проголосовать за него через ссылку, если человек якобы отсутствовал на собрании.

На четвертом месте находятся фальшивые квитанции с требованиями доплатить налог на имущество или пройти сверку начислений.

Замыкает список схема с «онлайн-голосованием» за благоустройство двора — например, за посадку цветов, ремонт дороги, покраску скамеек или установку навеса. Для участия в голосовании жертве также предлагают перейти по ссылке, отправленной аферистами.

Ранее мошенники начали использовать домовые чаты, чтобы красть доступы к аккаунтам «Госуслуги», представляясь чиновниками.

 
