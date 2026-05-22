Организаторы пригласили россиян на фестиваль молодого искусства

Регистрация на «Таврида.АРТ» продлится до 16 июня
Пресс-служба «Таврида.АРТ»

Регистрация на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдет в августе в Крыму, продлится до 16 июня для участников и до 26 июля для зрителей, сообщили организаторы фестиваля.

Как отметил руководитель федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, в Год единства в России фестиваль объединит искусство разных народов страны.

«В 2025 году фестиваль на берегу Черного моря поселили 100 000 человек из всех регионов страны. В этом году мы ожидаем еще больше заявок как от зрителей, так и от участников — молодых людей, которые готовы показать себя», — сказал он.

Фестиваль пройдет на территории арт-кластера «Таврида» с 7 по 9 августа. В рамках фестиваля пройдет множество мероприятий, среди которых музыкальные шоу, театральные постановки, кинопоказы, дегустации, ярмарки, мастер-классы и другие активности.

Организаторы отметили, что зрители смогут приехать на фестиваль со своей палаткой и остановиться в палаточном городке, а для детей организуют специальную детскую программу.

 
