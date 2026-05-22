Семь человек спасли из загоревшейся после атаки ВСУ кондитерской фабрики в ДНР

МЧС: семь человек спасли при пожаре на атакованной фабрике в донецкой Макеевке

Крупный пожар возник на кондитерской фабрике в донецкой Макеевке, атакованной ВСУ 20 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, опубликовав видео инцидента.

В ведомстве уточнили, что украинские беспилотники атаковали территорию кондитерской компании в Червоногвардейском районе Макеевки. В результате удара загорелся цех на площади 5 тыс. кв. метров и соседний склад – 2 тыс. кв. метров. Кроме того огонь перекинулся на автомобильные покрышки, которые хранились на открытой территории в 500 «квадратов».

Из горящих помещений сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, еще двоих деблокировали из-под завалов. После разбора завалов, на месте прилета была обнаружена женщина без признаков жизни, ее личность устанавливается, добавили в ведомстве.

В ликвидации пожара участвовали 102 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники.

В ночь на 22 мая Донецк подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате налета пострадали не менее трех человек. Повреждения от ударов дронов зафиксировали в трех районах города. В частности, в Калининском районе прилет был рядом с многоэтажным жилым домом.

Ранее при атаке дронов на Горловку пострадали девочка и мужчина.