Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Семь человек спасли из загоревшейся после атаки ВСУ кондитерской фабрики в ДНР

МЧС: семь человек спасли при пожаре на атакованной фабрике в донецкой Макеевке

Крупный пожар возник на кондитерской фабрике в донецкой Макеевке, атакованной ВСУ 20 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону, опубликовав видео инцидента.

В ведомстве уточнили, что украинские беспилотники атаковали территорию кондитерской компании в Червоногвардейском районе Макеевки. В результате удара загорелся цех на площади 5 тыс. кв. метров и соседний склад – 2 тыс. кв. метров. Кроме того огонь перекинулся на автомобильные покрышки, которые хранились на открытой территории в 500 «квадратов».

Из горящих помещений сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, еще двоих деблокировали из-под завалов. После разбора завалов, на месте прилета была обнаружена женщина без признаков жизни, ее личность устанавливается, добавили в ведомстве.

В ликвидации пожара участвовали 102 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники.

В ночь на 22 мая Донецк подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате налета пострадали не менее трех человек. Повреждения от ударов дронов зафиксировали в трех районах города. В частности, в Калининском районе прилет был рядом с многоэтажным жилым домом.

Ранее при атаке дронов на Горловку пострадали девочка и мужчина.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!