В Тюмени грабитель вломился в квартиру к пенсионерке через балкон

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюменской области полицейские задержали 43-летнего ранее судимого местного жителя, который ночью через балкон проник в квартиру пенсионерки, избил ее и похитил 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в полицию обратилась 64-летняя женщина, она рассказала стражам порядка, что стала жертвой ограбления. Пенсионерка проснулась ночью от странного шума, в темноте на нее внезапно набросился неизвестный в капюшоне. Злоумышленник накинул на женщину одеяло, ударил кулаком по лицу и потребовал деньги. Испуганная пенсионерка отдала из сумки все свои сбережения.

Несмотря на шок, пострадавшая успела разглядеть силуэт налетчика и узнала в нем рабочего, который ранее делал ремонт в ее квартире. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого на съемной квартире. Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что решился на преступление, когда у него закончились деньги на выпивку. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурант заключен под стражу.

