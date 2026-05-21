В России разработают единую программу исследований в сфере кибербезопасности

Пресс-служба ЦИПР

В России разработают единую программу комплексных исследований в сфере кибербезопасности. Об этом в ходе третьего дня ЦИПР рассказал замглавы Минцифры Александр Шойтов.

Она затронет поиск новых уязвимостей и атак в области искусственного интеллекта, интернета вещей и других перспективных технологий. Он отметил, что отрасли не хватает общей стратегии и консолидации усилий для противодействия новым вызовам. Новая программа объединит ведущих игроков рынка и привлечет профессионалов к созданию современных ИБ-решений.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о серьезном росте ИТ-отрасли региона. Оборот нижегородских ИТ-компаний за 2025 год вырос почти в 1,5 раза — до 97,7 млрд рублей. Доля отечественного программного обеспечения в правительстве области по итогам 2026 года достигла 75%.

Зампред правления, финдиректор Сбера Тарас Скворцов рассказал о планах вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения в 2027 году. Потенциал рынка оценили более чем в 20 млрд рублей. Также Сбер станет главным разработчиком ИИ-системы для управления Российской орбитальной станцией.

Т-Банк анонсировал появление AI-слоя в платформе наблюдаемости Sage Observability. Техдиректор Игорь Маслов сообщил, что до конца года для внешних клиентов станут доступны два обновления: ИИ-агент Observability AI Agent и ML-детектор Anomaly Analyzer.

«Росатом» показал российский планшет-трансформер OKO Book 5 Yoga. Компания сообщила о выходе в ноябре 2026 года платформы промышленного ИИ «АтомМайнд 2.0».

Кроме того, повестка третьего дня также включила ряд значимых соглашений. Так, Сбер и «Ростелеком» договорились создать цифровой сервис для трудоустройства иностранцев в России. Kama Flow инвестировала 500 млн рублей в разработчика платформы автономных роботов Robo. Почта России и Yandex B2B Tech согласовали сотрудничество в области интеграции цифровых сервисов.

Официальным медиапартнером выставки стал Rambler&Co. Информационными партнерами — «Лента.ру», «Газета.Ru» и портал «Рамблер».

 
