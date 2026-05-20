На Урале тренер по боксу избивал детей

В Свердловской области тренера по боксу подозревают в истязании учеников

В Свердловской области тренера по боксу подозревают в избиении воспитанников, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным Е1, инцидент произошел в школе бокса «Витязь». Видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении юриста, к которой обратились сотрудники спорткомплекса, зафиксировали, как 41-летний наставник наносит ребенку удары в живот. Мальчик не смог подняться и просил мужчину прекратить избиение.

После появления записей в сети, методы тренировок привлекли внимание следователей. В отношении 41-летнего тренера возбуждено уголовное дело об истязании. Следователи опрашивают свидетелей произошедшего. Назначено проведение экспертиз.

