Мэр Москвы отметил эффективность системы видеонаблюдения в столице

Собянин назвал современные технологии основой безопасности москвичей
На сегодняшний день безопасность жителей столицы обеспечивают самые современные технологии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе пленарного заседания в рамках регионального отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!».

Член бюро высшего совета партии подчеркнул, что гости столицы отмечают безопасность на московских улицах.

«Это произошло не само собой. Это произошло в результате большой кропотливой работы как с правоохранительными органами, так и с городской инфраструктурой», — сказал мэр.

Градоначальник добавил, что за последние годы в Москве удалось снизить преступность. Так, по его словам, разбойные нападения снизились в 12 раз, грабежи – в 20, кражи из квартир – в 64, преступления в общественных местах – в три раза.

«Угон машин стал вообще просто экзотикой, которые совершают только фрики, которых тут же ловят», — отметил мэр.

Собянин уточнил, что столица продолжит работу в этом направлении для того, чтобы Москва оставалась лучшим экономическим, культурным и качественным центром для жизни.

Мэр подчеркнул, что городские власти нацелены на безопасность и удобство для каждого москвича.

 
