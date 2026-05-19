Региональный сосудистый центр в Одинцовском округе откроется осенью

Региональный сосудистый центр в Одинцовском округе сможет оперативно оказывать экстренную помощь жителям округа и прилегающих территорий. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона проверил ход капремонта здания бывшего стационара Одинцовской областной больницы в с. Перхушково, где откроется новый центр. Объект готов на 92%.

«Региональный сосудистый центр расположен в таком месте, чтобы можно было оперативно спасать жизни. Чаще всего это инфаркты, инсульты — все, что связано с сердцем, а также с травмами. Сейчас пациенты вынуждены ездить в другие места, а это медучреждение расположено очень удобно. Здание здесь нуждалось в глубоком обновлении. Это не просто капитальный ремонт, это тотальная реконструкция. В октябре мы планируем запустить центр», — добавил Воробьев

В центр смогут обращаться 800 тыс. жителей Одинцовского, Наро-Фоминского, Можайского и Рузского округов. Здесь окажут высокотехнологичную помощь при инфаркте, инсульте и других сосудистых заболеваниях. В нем разместят специализированные отделения: реанимации, нейрореанимации, неврологии, кардиологии, кардиореанимации, сердечно-сосудистой хирургии. Общая вместимость превысит 160 коек.

«Раньше здесь функционировал смешанный стационар с разрозненными отделениями, включая челюстно-лицевую и сердечно-сосудистую хирургию, онкологию. Открытие регионального сосудистого центра — это очень важное событие не только для Одинцовского округа. Новый центр позволит оказывать необходимую высокотехнологичную помощь жителям не только нашего, но и соседних округов, — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Иван Каприн.

Этот центр стал 18-м в Подмосковье. Уникальностью таких объектов является применение высоких технологий. Так, за последние 5 лет смертность от инфарктов и нарушений мозгового кровообращения в регионе снизилась более чем на треть, а общая смертность от болезней системы кровообращения упала на 19%.