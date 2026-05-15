Более 120 тысяч человек приняли участие в конкурсе «Цифровой марафон»

Греф назвал смелыми девятерых победителей «Цифрового марафона»
В конкурсе «Цифровой марафон» от Сбера, который проходил уже в третий раз, приняли участие 124 тыс. человек, сообщает пресс-служба Сбера.

По итогам трех онлайн-этапов в финал попали 60 участников, а девять из них стали победителями.

В конкурсе приняли участие люди разных профессий, среди которых инженеры, шахтеры, представители ИТ-сферы, экономисты и другие.

Более половины участников конкурса (64%) выбрали категорию «Новичок», 30% — «Исследователь», а 6% — «Эксперт». Самому старшему участнику конкурса – 78 лет. Также впервые более половины участников (53%) — девушки.

Торжественная церемония награждения победителей прошла в год 185-летия Сбера. Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф, создавать будущее без полноценного использования всего стека цифровых технологий невозможно.

«Сегодня практически не осталось нецифровых продуктов, поэтому полномасштабная компетенция в этом вопросе нужна каждому. Важно понимать не только то, как придумываются и создаются продукты, но и как они масштабируются и выводятся на рынок для миллионов людей», — сказал он.

Греф добавил, что настоящие прорывы рождаются в совместной работе человеческого интеллекта и искусственного.

«Каждый из вас — очень достойный человек, который нашел, прочитал и не просто воспринял эту информацию, а принял для себя решение стать частью этого процесса. Вы смелые, не боитесь двигаться вперед и решать сложные задачи», — обратился Греф к участникам и победителям.

GigaChat Сбера стал надежным помощником для участников.

Также победитель специальной номинации конкурса Валентина Обрезаненко рассказала о своих впечатлениях.

«Конкурс дал возможность оценить свои навыки, почувствовать силы и двигаться дальше, к своей профессиональной цели. Атмосфера здорового соперничества и поддержка единомышленников помогли поверить в себя», — сказала она.

«Исследователи» и «Эксперты» выиграли денежные призы, «Новички» получили умные устройства от Сбера и мерч от «Школы 21». Также все победители и призеры получили сертификаты на обучение от «Нетологии».

 
