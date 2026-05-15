Россиянин развращал малолетних по переписке в соцсетях и попал под арест

В Хакасии мужчину отправили под стражу за развращение девочек по переписке

Молодого человека арестовали в Хакасии за непристойную переписку с местными школьницами. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 25-летний житель Ростовской области познакомился с обеими девочками в соцсетях и знал, что они малолетние. Переписка содержала информацию сексуального характера. При этом для общения он использовал страницу с вымышленным именем.

О действиях мужчины стало известно после того, как родители одной из школьниц обнаружили переписку в телефоне дочери и обратились в правоохранительные органы. В результате молодого человека задержали в Ростовской области.

«Фигуранту предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Правоохранители не исключают, что фигурант вед подобные переписки и с другими детьми.

