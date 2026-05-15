Врач рассказала, какие инфекции передаются через грязные руки

Простое рукопожатие с человеком, не соблюдающим правила гигиены, может обернуться передачей различных инфекций, в числе которых сальмонеллез и шигеллез. Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредила директор департамента микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Бондарчук.

По словам эксперта, одними из самых распространенных источников загрязнения рук являются дверные ручки, телефоны, поручни, кнопки лифта и деньги. Однако обычный контакт даже с этой поверхностью не гарантирует заражение. Опасность появляется в тот момент, когда человек после таких действий или рукопожатия трогает свое лицо, нос, губы, глаза или берет пищу руками.

Врач подчеркнула, что особенно опасно не мыть руки после посещения туалета. В таком случае на коже сохраняются микроскопические загрязнения и возбудители кишечных инфекций, которые затем могут передаться другому человеку через контакт и создать условия для распространения инфекций.

«Через загрязненные руки могут передаваться сальмонеллез, шигеллез, ротавирусная и норовирусная инфекции. Особенно тяжело такие заболевания могут протекать у детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с ослабленным иммунитетом», — объяснила бактериолог.

Она также напомнила о гепатите А, известном как болезнь грязных рук. Этот вирус также распространяется через пищу, воду и предметы общего пользования, а рукопожатие может послужить частью цепочки передачи инфекции. Помимо этого, через грязные руки могут распространяться респираторные вирусы.

Помимо этого, опасность представляют прикосновения к глазам после контакта с потенциально загрязненными руками. В результате такого действия могут возникнуть конъюнктивит и другие воспалительные заболевания. Также прикосновения могут спровоцировать распространение кожных инфекций.

