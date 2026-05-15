Глава Минстроя Файзуллин призвал россиян кипятить воду

Воду из-под крана всегда нужно кипятить, какой бы она чистой ни была. Об этом ТАСС заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в кулуарах экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum».

По его мнению, идея не кипятить такую воду выглядит нереалистичной, несмотря на федеральный проект «Чистая вода».

«Это надежнее. И врачи об этом говорят. Зачем рисковать?» — сказал Файзуллин, отвечая на вопрос, когда можно будет пить воду из-под крана без кипячения и фильтров.

Федеральный проект «Чистая вода» запустили в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Его реализация завершилась в 2025 году.

До этого и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина рассказала «Газете.Ru», что неочищенная водопроводная вода может содержать тяжелые металлы, токсины и патогены, которые вызывают острые кишечные инфекции и системные заболевания. По ее словам, основная опасность такой воды — микробиологическая. Старые трубы способствуют росту бактерий и вирусов.

