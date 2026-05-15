Арендаторы в России хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем они предлагаются

Арендаторы хотят снимать квартиры в среднем на 10% дешевле, чем они предлагаются на рынке. Это показало исследование «Циана», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тыс. руб. в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тыс. руб. В других городах ситуация аналогичная:

— в Новосибирске 32 и 27 тыс. руб. соответственно;

— в Казани – 31 и 27 тыс. руб.;

— в Екатеринбурге – 33 и 30 тыс. руб.;

— в Санкт-Петербурге – 43 и 40 тыс. руб.

Спрос (под спросом понимаются просмотры объявлений на «Циане») относительно предложения смещен в сторону более дешевых лотов. Например, в Москве однушки стоимостью до 60 тыс. руб. в месяц в спросе составляют большую долю, чем в предложении (57% против 43%). Преимущественно арендаторы ищут квартиры за 45-55 тыс. руб., а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тыс. руб. Каждый пятый надеется уложиться в бюджет до 45 тыс. руб. в месяц, но на рынке таких вариантов лишь 1 из 10. При этом сразу 12% квартир предлагается от 100 тыс. руб. в месяц, но на такие варианты приходится лишь 7% просмотров.

Помимо желания сэкономить, есть еще одна причина в различиях между спросом и предложением – более доступные квартиры быстрее уходят с рынка, а более дорогие дольше задерживаются, в результате чего средние ставки в предложении оказываются выше, чем в спросе.

Студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю (20 и 41% в среднем по городам), чем в структуре предложения (18 и 39%), в то время как двушки, трешки и многокомнатные квартиры – наоборот (29, 9 и 1% против 30, 11 и 2% соответственно).

То есть на рынке не хватает студий и однушек, но есть избыток квартир с несколькими комнатами. Спрос смещен относительно предложения в сторону более компактных вариантов. Ситуации, когда для долгосрочной аренды необходима квартира с тремя или большим числом комнат, встречаются редко.

Особенно сильно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% – в спросе, в Казани – 58 и 65% соответственно. В Москве – 42 и 45%. А наиболее сбалансированное соотношение спроса и предложения – в Санкт-Петербурге (63 и 64%).

«Структура предложения в значительной степени определяет структуру спроса на рынке. Но различия между этими сущностями все же есть – спрос смещен в сторону более компактных и доступных по цене вариантов. За последние пару лет ставки достигли рекордно высоких значений, которые не всегда согласуются с доходами населения – по этой причине фиксируется разрыв между предложением и ожиданиями арендаторов», – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

