Россиянин избил соседа палкой из-за шума газонокосилки

Житель Алтайского края получил год условно, поссорившись с соседом. Об этом сообщает краевое Управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Инцидент произошел в селе Зональное. Один из односельчан косил траву на своем участке. Шум двигателя не понравился соседу мужчину. Он несколько раз просил прекратить шум, объяснив это тем, что тарахтение мешает ему отдыхать с друзьями.

Владелец газонокосилки отказался сворачивать работу. Разозленный отказом сосед схватил валявшуюся рядом деревянную палку и ударил оппонента по голове. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Суд признал обвиняемого виновным, ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно.

