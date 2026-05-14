Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Россиянин избил соседа палкой из-за шума газонокосилки

На Алтае мужчина избил соседа из-за шумной газонокосилки
Shutterstock/FOTODOM

Житель Алтайского края получил год условно, поссорившись с соседом. Об этом сообщает краевое Управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Инцидент произошел в селе Зональное. Один из односельчан косил траву на своем участке. Шум двигателя не понравился соседу мужчину. Он несколько раз просил прекратить шум, объяснив это тем, что тарахтение мешает ему отдыхать с друзьями.

Владелец газонокосилки отказался сворачивать работу. Разозленный отказом сосед схватил валявшуюся рядом деревянную палку и ударил оппонента по голове. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Суд признал обвиняемого виновным, ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно.

До этого в Оренбургской области мужчина избил пенсионерку на остановке. Когда женщина заходила в маршрутное такси, агрессор дернул ее за плечо, повалил на землю и несколько раз пнул. В отделе полиции орчанин признался, что ему показалось, что женщина сделала ему обидное замечание.

Ранее пьяный россиянин избил и ограбил соседа после просьбы не шуметь.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!