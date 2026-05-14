Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Двое в масках напали на подростка в Удельном парке в Петербурге

В Петербурге задержали подростков, напавших на сверстника в парке
Aoy_Charin/Shutterstock/FOTODOM

В Приморском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска установили личности подростков, которые в Удельном парке напали на несовершеннолетнего. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент в районе Коломяжского проспекта. Двое неизвестных в масках подошли к 17-летнему парню. В ходе конфликта один из нападавших достал устройство, похожее на сигнальный пистолет, выстрелил в сторону потерпевшего. После этого злоумышленники скрылись.

На следующий день пострадавший обратился в больницу, медики диагностировали у него множественные травмы. Сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших. Ими оказались двое подростков — 15 и 13 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого в Дагестане два мальчика набросились на ребенка-инвалида ради велосипеда. Пострадавшему потребовалась помощь врачей, в больнице у ребенка диагностировали телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Ранее в центре Екатеринбурга жестоко избили 19-летнего студента из-за внешности.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!