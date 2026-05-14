Двое в масках напали на подростка в Удельном парке в Петербурге

В Петербурге задержали подростков, напавших на сверстника в парке

В Приморском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска установили личности подростков, которые в Удельном парке напали на несовершеннолетнего. Об этом сообщает городское управление МВД.

Инцидент в районе Коломяжского проспекта. Двое неизвестных в масках подошли к 17-летнему парню. В ходе конфликта один из нападавших достал устройство, похожее на сигнальный пистолет, выстрелил в сторону потерпевшего. После этого злоумышленники скрылись.

На следующий день пострадавший обратился в больницу, медики диагностировали у него множественные травмы. Сотрудники уголовного розыска установили личности нападавших. Ими оказались двое подростков — 15 и 13 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

