Егор Кончаловский отметил компетентность отечественной космической отрасли

Российский режиссер Егор Кончаловский назвал абсолютно неудивительным то, как режиссеры фильма «Проект «Конец Света» изобразили работу российской космической программы в фильме. об этом он рассказал журналисту «Газеты.Ru».

По его мнению, в мире не так много стран, чьи успехи в космосе можно описать словами компетентность, инновации, а также мощнейшая техническая база и опыт.

«Кинематограф должен погружать зрителя в историю, заставить поверить в то, что на экране аутентично. Конечно, в этом смысле показать прорывной характер российской космической отрасли с обширными советскими наработками – по сути, единственный убедительный для зрителя вариант», — сказал Кончаловский.

При этом он подчеркнул, что надо отдать должное режиссерам и сценаристам картины, которые не побоялись быть честными с аудиторией.

«Ни для кого не секрет, какую роль СССР и ныне Россия играет в покорении космоса, а любые попытки заретушировать это могут вызвать лишь смех у знающих людей. В данной ситуации талантливо снятое кино послужило зрителям не только как хорошее произведение, но и как правда о России», — добавил он.