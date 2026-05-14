Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Общество

Егор Кончаловский отметил компетентность отечественной космической отрасли

Кончаловский: «Проект «Конец Света» показал зрителям правду о России в космосе
Amazon MGM Studios

Российский режиссер Егор Кончаловский назвал абсолютно неудивительным то, как режиссеры фильма «Проект «Конец Света» изобразили работу российской космической программы в фильме. об этом он рассказал журналисту «Газеты.Ru».

По его мнению, в мире не так много стран, чьи успехи в космосе можно описать словами компетентность, инновации, а также мощнейшая техническая база и опыт.

«Кинематограф должен погружать зрителя в историю, заставить поверить в то, что на экране аутентично. Конечно, в этом смысле показать прорывной характер российской космической отрасли с обширными советскими наработками – по сути, единственный убедительный для зрителя вариант», — сказал Кончаловский.

При этом он подчеркнул, что надо отдать должное режиссерам и сценаристам картины, которые не побоялись быть честными с аудиторией.

«Ни для кого не секрет, какую роль СССР и ныне Россия играет в покорении космоса, а любые попытки заретушировать это могут вызвать лишь смех у знающих людей. В данной ситуации талантливо снятое кино послужило зрителям не только как хорошее произведение, но и как правда о России», — добавил он.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!