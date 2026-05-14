Хирурги Северной Осетии впервые удалили гигантскую аневризму головного мозга

Хирурги Северной Осетии провели первую операцию по удалению гигантской аневризмы головного мозга. Об этом сообщает информационная служба «Вести».
Главный врач Северо-Кавказского многопрофильного медцентра Михаил Суханов назвал процедуру уникальной для российской нейрохирургии.
Отмечается, что патология представляла критическую опасность для пациента и угрожала летальным исходом. Три недели назад Алхазур Ярмолатов поступил в центр в тяжелом состоянии с отказом конечностей и потерей речи.
Как уточняют «Вести», хирургическое вмешательство заняло около четырех часов и потребовало высокой точности исполнения. Операцию такого уровня сложности на Кавказе выполнили впервые. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
«Я бы сказал, что это уникальная операция для всей российской нейрохирургии. Такие глобальные, большие аневризмы внутримозговых артерий», — подчеркнул Суханов.
Ранее пациенты с аневризмой головного мозга поступали в медцентр только планово. Уточняется, что после этого случая медучреждение выразило готовность принимать таких пациентов со всего СКФО в экстренном порядке.
По словам Суханова, был определен ряд направлений для эффективной работы и развития опыта.
«Это направления: аритмология, кардиохирургия, нейрохирургия и травматология. Мы сейчас делаем большую травматологическую программу», — рассказал главврач.