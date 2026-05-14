Хирурги Северной Осетии впервые удалили гигантскую аневризму головного мозга

В Северной Осетии провели уникальную для российской нейрохирургии операцию

Хирурги Северной Осетии провели первую операцию по удалению гигантской аневризмы головного мозга. Об этом сообщает информационная служба «Вести».

Главный врач Северо-Кавказского многопрофильного медцентра Михаил Суханов назвал процедуру уникальной для российской нейрохирургии.

Отмечается, что патология представляла критическую опасность для пациента и угрожала летальным исходом. Три недели назад Алхазур Ярмолатов поступил в центр в тяжелом состоянии с отказом конечностей и потерей речи.

Как уточняют «Вести», хирургическое вмешательство заняло около четырех часов и потребовало высокой точности исполнения. Операцию такого уровня сложности на Кавказе выполнили впервые. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

«Я бы сказал, что это уникальная операция для всей российской нейрохирургии. Такие глобальные, большие аневризмы внутримозговых артерий», — подчеркнул Суханов.

Ранее пациенты с аневризмой головного мозга поступали в медцентр только планово. Уточняется, что после этого случая медучреждение выразило готовность принимать таких пациентов со всего СКФО в экстренном порядке.

По словам Суханова, был определен ряд направлений для эффективной работы и развития опыта.

«Это направления: аритмология, кардиохирургия, нейрохирургия и травматология. Мы сейчас делаем большую травматологическую программу», — рассказал главврач.