В Ростове голый мужчина устроил пляски на улице

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали местного жителя, который в обнаженном виде танцевал на улице и пугал прохожих. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на Ворошиловском проспекте. Очевидцы вызвали правоохранителей после того, как заметили голого мужчину, который ходил по тротуару и устроил танцы на глазах у прохожих. Стражи порядка задержали любителя обнаженных прогулок и доставили его в медицинское учреждение.

На ростовчанина составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. По факту произошедшего проводится проверка.

