Сбер назвал киберустойчивость фундаментом цифрового суверенитета России

Контроль в сфере обеспечения кибербезопасности объектов критической инфраструктуры важен для обеспечения киберустойчивости, которая выступает фундаментом цифрового суверенитета. Об этом зампред правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал на сессии международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

По его мнению, общей задачей рынка стало обеспечение цифрового суверенитета России. Так, для противодействия киберугрозам требуется подключить контрольные органы и переосмыслить подходы госаудита. При этом сотрудники контрольных органов должны обладать компетенциями в области кибербезопасности и понимать тренды развития сферы.

Кузнецов подчеркнул, что в фундаменте цифрового суверенитета находится киберустойчивость. При этом один из ключевых инструментов ее обеспечения он назвал регулирование объектов критической инфраструктуры включая контроль бюджетных расходов на создание и модернизацию их систем защиты.

«В зону внимания надзорных органов входит и эта работа. Так что контроль в сфере обеспечения кибербезопасности объектов критической инфраструктуры может стать одним из важных новых направлений аудита. Если объекты критической инфраструктуры можно назвать кровеносной системой цифровой экономики, то аудит — это ее иммунная система», — добавил он.

Также Кузнецов обозначил масштаб киберугроз в международной повестке. По его словам, ситуация резко обострилась в последние годы. В зоне внимания киберпреступников оказались промышленность, финансы и государственный сектор. Цель атак — нанести экономический урон и остановить деятельность отраслей.

Отмечается, что в 2025 году Сбер избежал потерь от кибератак и не допустил простоя в работе. Банк сохранил для клиентов более 360 млрд рублей, предотвратив их отправку мошенникам. Почти все сервисы кибербезопасности Сбера являются отечественными разработками, в том числе собственными.

 
