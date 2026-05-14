Депутат Якубовский предложил вести подтверждение статуса ветерана через Госуслуги

В «Единой России» предложили сделать цифровым удостоверение ветерана СВО. С предложением к председателю правительства Михаилу Мишустину обратился депутат Госдумы от партии Александр Якубовский.

Предполагается, что инициатива даст военнослужащим возможность подтверждать статус через Госуслуги по аналогии с водительскими правами.

Как подчеркнул Якубовский, эта идея появилась после общения с самими ветеранами.

«Для них удостоверение — не формальность, а документ, который нужен при получении мер поддержки, льгот, выплат, медицинской, социальной и иной помощи. При этом речь не идет об отмене бумажного удостоверения или пластиковой карты. Электронный формат должен стать дополнительной и добровольной возможностью — например, через QR-код в Госуслугах, чтобы организация могла сразу проверить актуальность статуса в государственной системе», — отметил депутат.

Он добавил, что ветеранам не потребуется постоянно носить с собой отдельный документ. Кроме того, решение понизит риски потери или повреждения, а также упростит получение положенных мер поддержки.

«Для государства и организаций это еще и защита от ошибок, подделок и лишней бумажной работы», — пояснил Якубовский.

Депутат подчеркнул, что цифровизация нацелена на конкретного человека, а не на отчеты.

«Рассчитываю, что правительство поддержит эту инициативу: многие необходимые механизмы у государства уже есть, нужно распространить их на тех, кто заслуживает максимально уважительного и удобного отношения», — заключил он.