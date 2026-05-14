В Пушкине подростки выстрелили пенсионеру в голову из-за замечания

78.ru: в Петербурге подростки в кафе выстрелили посетителю в голову
В Пушкине сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух подростков, которые выстрелили в голову 27-летнему посетителю кафе. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел 13 мая в заведении на Новодеревенской улице. Мужчина сделал замечание компании несовершеннолетних. В ответ на это один из подростков достал сигнальный пистолет и выстрелил, пенсионеру в голову.

Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт. Врачи осмотрели его и отпустили на амбулаторное лечение. Сотрудники ППС задержали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались двое подростков в возрасте 13 и 15 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Петербурге двое молодых людей выстрелили в 14-летнего школьника. Между тремя подростками вспыхнула ссора — конфликт быстро перерос в драку. В какой-то момент двое юношей в возрасте 18 и 14 лет пустили в ход газовый баллончик, а затем один из них достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в оппонента.

Ранее подростку дали два года за стрельбу в инспектора РЖД на станции МЦД-4 в Москве.

 
