Петербуржец откусил ухо посетителю бара из-за шума

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который во время драки откусил ухо одному из посетителей бара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в ночь на 14 мая у заведения Dogue Bar на улице Жуковского. Компания молодых людей вышла на тротуар и начала громко шуметь. Живущий в этом же доме мужчина не выдержал и спустился на улицу, чтобы сделать замечание.

В ответ на просьбу вести себя тише, юноши ответили хамством. Разозлившись, петербуржец схватил одного из оппонентов и откусил ему часть уха. 24-летний пострадавший обратился за помощью. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали нападавшего. Пока скорая помощь ехала к пострадавшему, правоохранители обнаружили на асфальте откушенный фрагмент ушной раковины. Кусок хряща положили в пакет и передали медикам.

До этого в Хабаровске осудили женщину, откусившую незнакомке палец. Во время разбирательства нападавшая свою вину не признала. Однако суд счел доказательства прокурора достаточными, признал ее виновной и назначил подсудимой наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее мужчина откусил часть языка у своей беременной девушки во время ссоры.

 
