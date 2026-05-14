«Шкулев Холдинг» попал под крупные штрафы за пропаганду нетрадиционных отношений

Юрлицо холдинга Виктора Шкулева ООО «Интернет Технологии» оштрафовали как минимум на 3 млн рублей за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в интернете — из-за опубликованного на его сайтах текста про свингеров. Карточки дел есть на сайтах Железнодорожного райсуда Новосибирска и Октябрьского райсуда Самары.

В первом случае сумма штрафа составила 2 млн рублей, во втором — 1 млн рублей. Оба взыскания наложены на холдинг из-за одной статьи под заголовком «Из разврата нет возврата: как устроены свинг-вечеринки в России — узнали всё, даже цены».

В Новосибирске этот материал был опубликован изданием NGS.ru, а в Самаре — входящим в ту же сеть сайтом 63.RU. Региональные управления Роскомнадзора изучили текст и пришли к выводу, что лежащее в основе свингерства понятие «обмена партнера» противоречит традиционным российским ценностям — супружеской верности и брачному союзу, которые предусматривают стабильность отношений, закрытость пары и «добровольную эксклюзивность».

В обоих случаях суды пришли к выводу, что материал содержит информацию, убеждающую в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, дает их положительную оценку или одобрение.

При рассмотрении дела в Новосибирске представитель холдинга пыталась указать на то, что статья не содержала призыв менять сексуальные установки — и что свингеры в России не запрещены. Суд не согласился с этими доводами и предпочел принять во внимание выводы экспертов, которые увидели в тексте «формирование положительного образа нетрадиционных отношений и убеждение в их привлекательности».

Судья подчеркнула, что к нетрадиционным сексуальным отношениям могут быть отнесены не только однополые связи, но и иные предпочтения, идущие вразрез с традиционными представлениями о браке как союзе мужчины и женщины.

Согласно опубликованным данным, новосибирский суд оштрафовал холдинг как минимум шесть раз, но информация о суммах наказания по другим четырем протоколам пока не опубликована.

