Яндекс и «Гарант» запустили единую подписку на свои сервисы

Подписчики Яндекса получат доступ к «Гарант-Лайт» и «Нейроюристу»
Яндекс и «Гарант» запустили единую подписку на свои сервисы, благодаря чему пользователям будет бесшовно доступен модуль справочной правовой системы (СПС) «Гарант-Лайт» и ИИ-помощник «Нейроюрист», сообщает пресс-служба компании.

ИИ-помощник «Нейроюрист» отвечает на юридические вопросы и анализировать документы. Также пользователю предоставят ссылки на материалы из «Гаранта». Кроме того, «Нейроюрист» способен использовать загруженную пользователем информацию.

ИИ-помощник Яндекса разбирается в трудовом, корпоративном и информационном праве, вопросах интеллектуальной собственности и защиты прав потребителей, а также знает тонкости арбитражного и гражданского процессов.

«Нейроюрист» работает на языковой модели Alice AI LLM. Пользователи могут задавать ИИ-помощнику вопросы в свободной форме и использовать готовые команды.

Как отметила директор по правовым вопросам Яндекса Юлия Попелышева, подписка Яндекса и «Гаранта» — одно из первых решений на российском рынке, которое объединяет доступ к специализированной ИИ-модели и материалам справочно-правовой системы.

«Нейроюрист» помогает быстрее решать повседневные юридические задачи — от поиска правовых норм до анализа документов и составления ответов на запросы. По внутренним оценкам Яндекса, в ряде сценариев экономия времени составляет до 40%», — сказала она.

Также директор по производству компании «Гарант» Наталья Ткаченко отметила, что проверенные и обновляемые данные являются основой качественного продукта с применением ИИ.

«Благодаря сотрудничеству Яндекса и «Гаранта» пользователи получат сервис, основанный на надежном источнике, а также смогут обращаться к правовым документам в системе Гарант для проверки ответов», — сказала она.

Стоимость подписки составляет от 5 тысяч руб. в месяц. Пробный период на 30 дней по тарифу Старт доступен за 1 рубль и включает 50 запросов, при этом к ним добавятся 20 бесплатных запросов в месяц, доступных всем пользователям Нейроюриста.

 
