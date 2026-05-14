В Подмосковье подросток проглотил килограмм магнитов

В Подмосковье спасли подростка, наглотавшегося магнитов
Министерство здравоохранения Московской области

Хирурги детского хирургического отделения Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли подростка, который проглотил 17 магнитных шариков. Об этом сообщает Минздрав региона.

Мальчик поступил в больницу с жалобами на сильные боли в животе. В ходе обследования врачи обнаружили в его брюшной полости 17 магнитных шариков диаметром 15 мм каждый и весом почти килограмм. Хирурги пытались извлечь инородные тела эндоскопическим путем, но найти точно расположение магнитов не удалось.

«Была выполнена лапаротомия — операция, при которой делался разрез на передней стенке живота, чтобы получить доступ к внутренним органам брюшной полости и малого таза», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Трунов.

Магниты удалось извлечь, 15 из них находились в слепой кишке, еще два достали из желудка несовершеннолетнего.

Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он выписан домой под наблюдение педиатра.

Ранее в Екатеринбурге врачи достали из пациентки отвертку.

 
