Боксеры из Подмосковья завоевали три медали на соревнованиях среди юниоров

Спортсмены из Подмосковья завоевали три медали на первенстве России по боксу
Спортсмены из Московской области завоевали три медали на первенстве России по боксу среди юниоров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

По итогам первенства Владимир Орлов из Королева завоевал золотую медаль в весовой категории 51 кг. Также он получил специальный приз «За лучшую технико-тактическую подготовку».

Также Артур Мосоян из Химок занял первое место в весовой категории 67 кг.

Кроме того, Давид Карабабаев из Чехова завоевал бронзовую медаль в весовой категории 63,5 кг.

Первенство России по боксу среди юниоров 17–18 лет проходило в Калининграде со 2 по 13 мая в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В турнире приняли участие 273 спортсмена из 63 регионов страны.

 
