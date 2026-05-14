Пришедший к родителям на работу мальчик случайно сжег офис

Пришедший к родителям на работу мальчик случайно сжег офис, пишет South China Morning Post.

Один из родителей привел 12-летнего сына в офис в городе Нинбо, чтобы укрепить с ребенком эмоциональную связь. Оставшись без присмотра, мальчик заскучал и решил сжечь ткань зажигалкой. Искры мгновенно воспламенили хлам возле стола, и огонь охватил все помещение.

Ребенок позвонил родителю, который вместе с несколькими коллегами пытался сбить пламя сухим порошковым огнетушителем. К прибытию пожарных основную часть огня уже потушили, однако офис был полностью уничтожен. К счастью, никто не пострадал. Ущерб оценивается в десятки тысяч долларов. Будет ли наказан родитель, не сообщается.

Пожарный провел на месте происшествия краткий инструктаж, призвав к бдительности.

«Дети любопытны, но у них низкая осведомленность о безопасности. Иначе одна искра может привести к большой катастрофе», — добавил специалист.

