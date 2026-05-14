В Британии археологи нашли человеческие скелеты возрастом 8000 лет

LADBible: британские археологи нашли человеческие скелеты возрастом 8000 лет
National Highways/AMC

В Британии археологи нашли человеческие скелеты возрастом 8000 лет, пишет LADBible.

В Ноттингемшире при подготовке к строительству объездной дороги археологи обнаружили артефакты, датируемые 6000 годом до нашей эры. Среди ключевых находок — семь скелетов, предварительно отнесенных к железному веку, римскому или англосаксонскому периодам, римский колодец и два дома, вероятно, англосаксонской эпохи. Точное датирование останков установят после камеральной обработки.

Кроме того, извлечено около 163 керамических изделий — многие с глазурью и четким орнаментом, относящиеся к римской и железной эпохам. Также найдены доисторические кремневые наконечники стрел и оборудование для помола муки.

Руководитель проекта Назия Шейх назвала работу археологов «потрясающей» и подчеркнула, что задача их задача состоит в том, чтобы сохранить эти «невероятные находки для будущих поколений».

Ранее стало известно, как неандертальцы лечили кариес.

 
