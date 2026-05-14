В Челябинске задержали работников «ботофермы», торгующей персональными данными

В Челябинске сотрудники УФСБ России и СК сегодня, 14 мая 2026 года, задержали трех местных жителей за незаконный оборот персональных данных. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Челябинской области, публикуя кадры задержания.

По информации следствия, трое челябинцев — 35, 37 и 39 лет — получали данные через личные связи с должностными лицами госструктур, в том числе из баз МВД. Свою противоправную деятельность они осуществляли с 5 декабря 2019 года по 14 мая 2026 года, используя специальное вредоносное программное обеспечение.

Как уточнили в пресс-службе СК, оперативники провели обыски по местам жительства подозреваемых. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании, сборе и хранении компьютерной информации с персональными данными. Сейчас следствие решает вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения для задержанных.

В конце марта в Таганроге задержали администратора одной из крупнейших хакерских площадок LeakBase. По данным следствия, платформа функционировала на протяжении нескольких лет и использовалась для торговли похищенными базами персональных данных.

