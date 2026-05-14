Организаторы расширят программу Национального рекламного форума

На Национальном рекламном форуме появится новый день о рынке медиакоммуникаций

Организаторы Национального рекламного форума (НРФ'10) расширят основную программу, сообщает пресс-служба форума.

Теперь на форуме будет еще один день, посвященный трендам медикоммуникационного рынка.

Как отметил президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Пискарев, НРФ – главное индустриальное событие отрасли.

«Развитие рекламного рынка зависит от новых идей, внедрения успешных практик и обмена опытом между игроками, а НРФ — идеальная площадка для такого взаимодействия», — сказал он.

Форум пройдет с 10 по 13 ноября в Москве. Первый день будет посвящен глобальным трендам, второй – стратегическим инициативам, третий – контенту и креативу под эгидой фестиваля «Красное яблоко», а заключительный – День диджитал.

По оценкам Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в 2025 году рынок онлайн‑рекламы вырос на 28 % и превысил рубеж в 1,5 трлн рублей. В АРИР отметили, что такая динамика в сравнении с другими медиа свидетельствует о растущем доверии бизнеса к инструментам цифровой рекламы.

Генеральным информационным партнером форума выступит медиахолдинг Rambler&Co.