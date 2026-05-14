«Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки об увольнении в электронном формате

«Единая Россия» добилась снятия с рассмотрения поправки в Трудовой кодекс об электронном уведомлении об увольнении при сокращении штата или ликвидации организации, сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Он отметил, что существующий порядок уведомлений сохранится.

Исаев добавил, что из законопроекта также исключили норму о возможности подписывать электронной подписью документы о прохождении инструктажа о технике безопасности.

По словам Исаева, законопроект направлен на регулирование порядка оплаты сверхурочной работы.

«Устанавливается, что, если по 120 часам - не более 4 часов переработок в день, и первые 2 часа переработки оплачиваются в полуторном размере, вторые два часа - в двойном размере. Со 121 часа оплата сразу идет не менее, чем в двойном размере», — сказал он.

 
