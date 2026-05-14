Стало известно, сколько россиян пользуются своей первой электронной почтой

Более трети (36%) россиян до сих пор пользуются своей первой электронной почтой, она остается одним из самых «долгоживущих» цифровых инструментов в стране. Это следует из исследования «Яндекс 360», которое есть в распоряжении «Москвы 24».

41% респондентов уточнили, что первый почтовый ящик появился у них более 15 лет назад, у 27% – 10-15 лет назад. Аналитики также установили, что 37% опрошенных проверяют почту каждый день, 38% — несколько раз в неделю.

«При этом почта все чаще используется как технический инструмент. 37% россиян применяют ее для регистрации в сервисах, по 29% – для получения чеков, билетов и документов, а также для восстановления паролей. Еще 21% используют почту как хранилище важной информации», — говорится в исследовании.

23% опрошенных россиян используют почту для общения: 15% — ведут через нее рабочую и учебную переписку, 8% – личную.

В конце марта сообщалось, что в России может быть создана единая государственная платформа для официальной переписки между властью, бизнесом и гражданами. За ее использование с компаний планируется взиматься плата. Соответствующая инициатива содержится в подготовленном Минцифры законопроекте о реформе отрасли связи. Документ предусматривает запуск цифровых почтовых ящиков, доступ к которым будет осуществляться через портал «Госуслуги».

Ранее стало известно, что астронавты не смогли запустить электронную почту Microsoft в космосе.