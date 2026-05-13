Ярославец получил три года колонии за удар покупательницы ножницами

В Ярославле мужчина получил срок за нападение на пенсионерку в магазине

В Ярославле Красноперекопский районный суд приговорил 39-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы за нападение на пенсионерку в продовольственном магазине. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в середине января пьяный обвиняемый зашел в торговую точку. Мужчина вел себя неадекватно, сначала он опрокинул стеллаж с товаром, после чего схватил хозяйственные ножницы и несколько раз ударил ими 55-летнюю покупательницу.

Злоумышленника скрутили покупатели и вызвали полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный ранее неоднократно был судим, из мест лишения свободы мужчина освободился осенью 2025 года. Суд признал фигуранта виновным в хулиганстве с применением насилия. Ближайшие три года ярославец проведет в колонии строгого режима.

