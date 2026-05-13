Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Ярославец получил три года колонии за удар покупательницы ножницами

В Ярославле мужчина получил срок за нападение на пенсионерку в магазине

В Ярославле Красноперекопский районный суд приговорил 39-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы за нападение на пенсионерку в продовольственном магазине. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, в середине января пьяный обвиняемый зашел в торговую точку. Мужчина вел себя неадекватно, сначала он опрокинул стеллаж с товаром, после чего схватил хозяйственные ножницы и несколько раз ударил ими 55-летнюю покупательницу.

Злоумышленника скрутили покупатели и вызвали полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что задержанный ранее неоднократно был судим, из мест лишения свободы мужчина освободился осенью 2025 года. Суд признал фигуранта виновным в хулиганстве с применением насилия. Ближайшие три года ярославец проведет в колонии строгого режима.

До этого пьяный петербуржец украл продукты и напал на охранника с осколком бутылки. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее челябинец напал в лифте на 88-летнего пенсионера ради пенсии.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!