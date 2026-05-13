«Единая Россия» рекомендовала кандидатам предварительного голосования работать с обращениями граждан

Кандидатам предварительного голосования «Единой России» необходимо работать с обращениями, которые поступают на сайт естьрезультат.рф, заявил член генсовета партии, Герой России, участник предварительного голосования Владимир Сайбель.

По его словам, часто проблемы граждан, с которыми они приходят на встречи, можно решить адресно совместно с партийцами, общественниками и сторонниками.

«Мои коллеги-кандидаты предварительного голосования подтвердили, что видят аналогичную ситуацию в своих округах. Если можем помочь — должны помогать», — сказал Сайбель.

Он добавил, что люди хотят видеть не разговоры, а саму работу.

«Лучшие практики должны становиться общим партийным стандартом. Сегодня реальные дела – это не дополнение к кампании. Это и есть лучшая агитация», — отметил Сайбель.

В «Единой России» подчеркнули, что выполнение рекомендаций будет учитываться при принятии решений по выдвижению кандидатов по итогам предварительного голосования на региональных конференциях и съезде партии.