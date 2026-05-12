Более 100 тыс. человек посетили Музей Победы 9 Мая

Музей Победы и его филиалы 9 Мая посетили более 100 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что в честь празднования 81-й годовщины Победы вход в музей и на все мероприятия сделали бесплатным.

Гендиректор Музея Победы, замсекретаря ОП РФ Александр Школьник подчеркнул, что для России День Победы остался самым главным и значимым. Он объяснил это тем, что после подписания Германией акта капитуляции не просто завершилась Великая Отечественная война, а закончилась одна из самых темных страниц в истории человечества.

Школьник особо отметил мощь и сплоченность многонационального советского народа.

«Среди тех, кто брал Берлин были белорусы, русские, казахи, узбеки, прибалты, украинцы, чеченцы, осетины, эвенки, якуты, дагестанцы, молдоване, грузины. Всех национальностей наших героев — не перечислить. А чехи, словаки, румыны, поляки, венгры, австрийцы со слезами благодарности встречали бойцов Красной Армии, освободивших их города от фашистских захватчиков», — добавил Школьник.

Музей Победы провел большую праздничную программу. В главном здании, на уличной сцене, в музее Г.О.Р.А. и кинотеатре «Поклонка» прошли концерты, спектакли, лекции, кинопоказы, мастер-классы. Посетители присоединились к трансляции парада Победы и военных фильмов Игоря Угольникова.

В течение дня на площадках музея выступили около 1,5 тыс. артистов — от школьников до профессионалов. Песни исполнили Академический оркестр русских народных инструментов, победители проекта «Главные детские песни» и артисты из разных стран, например, Нигерии и Франиции. В Зале Полководцев произведения о войне представил Театр Олега Табакова.

Под открытым небом прошла программа «От Победы к Победе!» учащихся детских школ искусств совместно с «Духовое общество имени Валерия Халилова». В музее Г.О.Р.А. состоялся концерт «Заветам победителей верны» с движением «Бессмертный полк России».

Также гости увидели иммерсивные экспозиции и стали участниками квеста «Маршрут Победы». В филиалах — Музее Жукова в Калужской области, Ржевском и Красногорском — также прошли экскурсии, концерты, мастер-классы.

